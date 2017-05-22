'de lara "evlenin" baskısı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 11:16
Çin'de bekarlara evlenin baskısı

Komünist Partisinin (ÇKP) gençlik kolu Komünist Gençler Birliğinin (KGB) evlenmek isteyenlere yardımcı olunacağını açıklamasının ardından ülke genelinde birçok şirket, bir an evvel dünya evine girmeleri için çalışanlarına baskı yapmaya başladı.

ÇKP'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, KGB, geçen hafta ların yaşları geçmeden evlenebilmesi i medya yoluyla aile ve evliliğin olumlu yönlerinin anlatılacağını, rehberlik ve çöpçatanlık hizmeti verileceğini duyurdu.

KGB'nin açıklamasının ardından birçok şirket, bekar çalışanlarının "başlarını bağlamak" için harekete geçti. Çalışanlarını doğru eşi bulmaları için parklar ve stadyumlarda düzenlenen kitlesel randevularına katılmaya zorlayan şirketler, katılımı yüksek tutmak için "yoklama" bile alıyor.

BEKAR NÜFUS 200 MİLYONU BULDU

Kitlesel tanışma etkinliklerinde bekarların gelin ve damatmış gibi davranmaları isteniyor.

Ülkenin sosyal medya platformu 'dan paylaşımda bulunan bekarlar ise şirketlerin için baskı kurmasından ve eş bulma veya tanışma randevusu olarak adlandırılan etkinliklere katılmaya zorlamasından şikayet ediyor.

Çin'de bekar , 2015 itibarıyla 200 milyonu buldu. Yetkililer, söz konusu durumu ülke gençliği için endişe verici olarak niteliyor.

10 BİN KİŞİ KATILMIŞTI

Uzun süren hayatı, iş bulma süreci, sosyal çevrenin daralması ve maddi zorluklar, bekar nüfusun artmasında önemli rol oynuyor.

Geçen haftalarda Anhui eyaletindeki bir stadyumda bekarlar için düzenlenen eş bulma etkinliğine 10 bin şirket çalışanı katılmış, ilk yarım saatte 15 kişi "doğru eşi" bulduklarını açıklamıştı.

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Çin'de bekarlara "evlenin" baskısı
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