Emine Erdoğan, ALS hastaları ve yakınlarıyla buluştu

Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada böylesi zor bir hastalık konusunda toplumu farkındalığa çağıran çabaların takdire şayan olduğunu söyledi. 'Bu daveti aldığımda hiç tereddüt etmeden, katılmak istedim. Sıkıntılarınıza ortak olmayı arzuladım. Sıkıntılar paylaştıkça azalır. Birimizin derdi hepimizin derdidir. Elimden gelen her türlü desteği vermek üzere buradayım ve hep yanınızda olacağımı bilmenizi isterim.' dedi.

'ALS hastalarının sıkıntılarını hatırlamak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir.' diyerek sözlerini sürdüren Emine Erdoğan, sivil toplum, iş dünyası, devlet ve üniversitelerin bu konuda işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Devletin her türlü hasta ve engelli hizmetinde, sosyal politikaları hak eksenli bir anlayışla planladığını, kimsenin kader mağduru olmadığını, herkesin eşit haklardan yararlanması gerektiğini ifade etti. 'Bilimin açtığı yolda hastalıklara şifa aramak, bilinçli hasta bakım formasyonu kazanmak ve böylece hastaların ve yakınlarının hayatını teknoloji yardımıyla kolaylaştırmak gerekir' dedi.

ALS hastalarına refakat eden hasta yakınlarını da özel olarak selamlayan Erdoğan, 'hayatı bir başkasına adamak asil ve yüce ruhların işidir' dedi.

ALS hastalarının ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak, evlatlarının eğitim giderlerini karşılamak, sorunlarını ele almak üzere yapılan bu toplantının bir milat olması dileğini ifade ederek, tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Programda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de bir konuşma yaptı. Programın sonunda Emine Erdoğan'a, ALS hastalığına yakalanan futbolcu rahmetli Sedat Balkanlı'nın eşi Şükran Balkanlı, ALS Derneği Başkanı İsmail Gökçek ve eşi Adalet Gökçek tarafından plaket takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından gala yemeği ile devam etti.