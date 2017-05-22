Fransa'da milletvekili genel seçimi

Fransızlar, 11 Haziran'da, Ulusal Meclis'te görev yapacak 577 milletvekili belirlemek için sandık başına gidecek.

Bu kapsamda, milletvekili genel seçimleri adaylık başvurularının 19 Mayıs'a kadar tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla kampanya dönemi resmen başladı. İlk tur seçim kampanyası 10 Haziran'da sona erecek.

Seçimin ilk turunda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan seçilip Ulusal Meclis'e gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimler yapılacak. Ülkede 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek. İkinci tura kalan milletvekili adaylarının 13 Haziran'a kadar başvurularını yenilemeleri gerekiyor.