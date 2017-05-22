İsrail’den Trump’a roket geçirmez süit

Göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, gezisinin ikinci durağı olan Kudüs'te güvenliği artırılmış zırhlı bir süitte konaklayacak. Silahlı saldırılara karşı kuvvetlendirilmiş odanın, gaz saldırısına karşı ise özel bir havalandırma sistemi bulunuyor. NBC News'in haberine göre bugün Kudüs'e gelecek olan Trump, şehrin merkezinde bulunan beş yıldızlı King David Oteli'ndeki bu odada kalacak. Yabancı liderlerin ağırlandığı odanın gecelik fiyatının 5 bin 750 dolar (yaklaşık 20 bin lira) olduğu kaydedildirken, otelin yetkililerinden Shalon Ritz, "Trump ziyareti için otelimizi küçük Beyaz Saray'a çevirdik" ifadelerini kullandı. Tüm bu güvenlik önlemlerinin ABD'liler için yeterli olmadığını söyleyen Ritz, Trump'ın odasının önüne koyulmak üzere ABD'den roket saldırılarına dayanıklı cam getirildiğini aktardı. Ritz "Bütün otel havaya uçurulsa Trump'ın odası tek parça halinde yere düşer ve başkan böyle bir saldırıdan bile canlı kurtulur" ifadelerini kullandı.Binanın dışında da azami güvenlik önlemlerinin alındığı, otele çıkan yollara bombalı araç saldırısına karşı otobüsler park edileceği ve bölgede kızıl ötesi görüş özelliği olan kameralı balonlarının uçurulacağı kaydedildi. İsrailli yetkililer özel devriye elemanlarının, 10 bin motosikletli polisin ve sivil giyimli ajanların Trump ziyareti boyunca görevde olacağını duyurdu.Trump, gezisinin ikinci ayağında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşecek. Görevdeyken Ağlama Duvarı'nı ziyaret eden ilk başkan olacağı söylenen Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelecek.ABDBaşkanı Trump, Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap İslami Amerikan Zirvesi'nde, nüfusunun çoğu Müslüman olan 50 ülkenin liderlerine seslenerek "İbadet ettiğiniz yerlerden teröristleri kovun" dedi. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Trump'ın konuşmasında seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği "radikal İslamcı terör" yerine "İslamcı aşırıcılık" nitelemesini kullanması dikkat çekti. "İnsanlara nasıl yaşamaları, ne yapmaları, ne olmaları ya da nasıl ibadet etmeleri gerektiğini söylemeye gelmedim" diyen Trump, "Bu farklı inançlar veya mezhepler arasındaki bir savaş değil. Bu iyiyle kötü arasındaki savaş" ifadeleriyle terörle mücadelede destek istedi. Esad rejiminin Suriye'de İran'ın desteğiyle "tarif edilemeyecek kadar korkunç suçlar" işlediğini de vurgulayan Trump, "İran rejimi, küresel terörizme öncülük ediyor" dedi. Trump, İran'ın kaos ve yıkım yayan teröristleri, militanları ve diğer aşırıcıları eğittiğini, silahlandırdığını ve para kaynağı sağladığını dile getirdi. Bu açıklamayı saldırı olarak nitelendiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter'dan "Bu saldırı dış siyaset mi, yoksa Suudi Arabistan'dan alınan 480 milyar doların kaymağı mı?" sorusunu yöneltti.