, 'yı ziyaret edecek

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 17:06
Putin, Fransa'yı ziyaret edecek

Devlet Başkanı Vladimir , ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 300. yılı dolayısıyla 'e ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'in 29 Mayıs'ta 'e gelerek Cumhurbaşkanı Emmanuel ile görüşeceği bildirildi.

Görüşmenin, Rus Çarı 1. Petro'nun 1717'deki Fransa ziyareti hakkında bir serginin açıldığı 'nda yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada serginin, Versay Sarayı ve 'nın kentindeki Ermitage Müzesi iş birliğiyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 300. yılı olması dolayısıyla düzenlendiği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yayımladığı kutlama mesajında zor bir dönemden geçildiğini, ilişkilerin geliştirilip birliktesi çalışılması gerektiğini belirtmişti.

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Putin, Fransa'yı ziyaret edecek
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