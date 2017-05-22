: a asla sahip olamayacak!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 22:23 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 22:38
Trump: İran nükleer silahlara asla sahip olamayacak!

Başkanı Donald , ziyaretinde, " asla nükleer silah sahibi olamayacak" dedi.

Başkanı Donald , çeşitli temaslarda bulunmak üzere 'e ziyarette bulundu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına İsrail ile köklü ilişkilere vurgu yaparak başlayan Trump, "Burada bulunmaktan büyük onur duyuyorum. İsrail'le sürdürdüğümüz dostlukta çok daha derin bir yol izliyorum" dedi.

Trump, konuşmasında 'ı uyararak, "İran, Suudi Arabistan'la İsrail'i yakınlaştırdı. İran, ABD'ye minnettar olmalı. ABD sayesinde olumlu anlaşmalar yakaladı. Bazı insanlar bunu anlamaz. ABD, İran'a güç ve zenginlik verdi. İran, hiçbir zaman a sahip olamayacak" dedi.

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Trump: İran nükleer silahlara asla sahip olamayacak!
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