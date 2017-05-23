ABD, Yemen’de 7 El Kaide militanını öldürdü

Erken saatlerde ABD
'nın insansız hava araçları ve Apaçi helikopterleri ile Yemen
'in Marip şehrine yaptığı saldırıda 7 el Kaide
mensubunu öldürdü.
Dört ay önce ABD deniz komandoları Yemen'de El Kaide mensuplarına yaptığının iddia ettiği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 16 sivili öldürülmüştü.
ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen yetkililerinin desteğiyle hafif silahlar ve hava araçlarıyla yapılan nokta atışlarında Marib şehrinde bir topluluğu hedef aldığını ve 7 el Kaide mensubunun öldüğünü söyledi. Saldırıda ABD'nin herhangi bir kayıp vermediği belirtildi.