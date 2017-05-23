, ’de 7 militanını öldürdü

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.5.2017 11:10
ABD, Yemen’de 7 El Kaide militanını öldürdü

, güçlerinin ’in Marib şehrinde mensubu olduğundan şüphelenilen 7 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Erken saatlerde 'nın insansız hava araçları ve Apaçi helikopterleri ile 'in Marip şehrine yaptığı saldırıda 7 mensubunu öldürdü.

Dört ay önce ABD deniz komandoları Yemen'de El Kaide mensuplarına yaptığının iddia ettiği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 16 sivili öldürülmüştü.

ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yemen yetkililerinin desteğiyle hafif silahlar ve hava araçlarıyla yapılan nokta atışlarında Marib şehrinde bir topluluğu hedef aldığını ve 7 el Kaide mensubunun öldüğünü söyledi. Saldırıda ABD'nin herhangi bir kayıp vermediği belirtildi.
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ABD, Yemen’de 7 El Kaide militanını öldürdü
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