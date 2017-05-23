Avrupa’yı kurtarma partisi: DIEM25

Özgün kişiliği ve düşünceleriyle 2015'te dünya basınının bir numaralı starı olan Yunanistan
'ın bir önceki ekonomi bakanı Yanis Varufakis
"Avrupa'yı demokratikleştirmek amacıyla" yeni bir parti kurdu. Açılımı "Demokratik Bir Avrupa İçin 2025 Hareketi" olan DIEM25, yalnız Yunanistan'a değil tüm Avrupa ülkelerine seslenen bir parti olacak. Partiyi Noam Chomsky
ve Jullian Assange
gibi ünlüler de desteklediklerini açıkladı. Partinin açılışını Atina'da gerçekleştiren Varufakis Avrupa Birliği yabancı düşmanlığı ve diğer sorunlara etkili çözümler getiremediği için partiyi kurmaya karar verdiklerini söyledi. Varufakis, yoksullaşan Avrupa halkları için Avrupa'nın demokratikleşmesi ve borçların yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. DIEM25 Hareketi'nin ne denli başarılı olacağı, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde belli olacak.