DEAŞ Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı

Askeri üsteki çatışmalar saatlerce devam etti. Çatışmalar devam ederken helikopterler de üssün üzerinde tur attı. Irak genelkurmay başkanı saldırının gerçekleştiği askeri üste incelemelerde bulundu. Genelkurmay başkanı Osman El Ganımi saldırının gerçekleştiği Karakuş Askeri Üssü'ne giderek incelemelerde bulundu.

Dicle Operasyonlar Komutanı Müzhir El Azzavi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın 4 canlı bombayla Karakuş Askeri Üssü'ne saldırdığını açıkladı. Teröristin kendisini havaya uçurduğunu belirten El Azzavi, diğer 3 canlı bombanın ise 5. Tümen askerleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Daha sonra bölgede arama yapıldığını söyleyen El Azzavi, durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.