‘ta 4 canlı bombayla saldırdı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.5.2017 14:13
DEAŞ Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı

 başkent 'ın kuzey doğusunda yer alan Diyale'de ordunun en büyük sü olan Karakuş Askeri Üssü'ne 4 canlı bombayla saldırdı. Canlı bombalardan biri kendini havaya uçurdu, diğer 3'ü ise askerler tarafından öldürüldü. Saldırıda 8 askeri öldü, 15 asker yaralandı.

teki çatışmalar saatlerce devam etti. Çatışmalar devam ederken helikopterler de üssün üzerinde tur attı. genelkurmay başkanı saldırının gerçekleştiği askeri üste incelemelerde bulundu. Genelkurmay başkanı Osman El Ganımi saldırının gerçekleştiği Karakuş Askeri Üssü'ne giderek incelemelerde bulundu.

Dicle Operasyonlar Komutanı Müzhir El Azzavi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'ın 4 canlı bombayla Karakuş Askeri Üssü'ne saldırdığını açıkladı. in kendisini havaya uçurduğunu belirten El Azzavi, diğer 3 canlı bombanın ise 5. Tümen askerleri tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Daha sonra bölgede arama yapıldığını söyleyen El Azzavi, durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

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DEAŞ Bağdat‘ta 4 canlı bombayla saldırdı
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