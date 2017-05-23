'da üniversite yurdunda

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.5.2017 12:11
Fransa'da üniversite yurdunda yangın

'nın batısında Rennes kenti yakınlarında bir üniversite yurdunda çıkan da 4'ü ağır 27 öğrenci yaralandı.

Yerel Ouest-France gazetesinin haberine göre, Cesson-Sevigne'de Elektrik Yüksek Okulu'nun (Supelec) Rennes kampüsünde bulunan öğrenci yurdunda dün gece çıktı.

Binanın 1. katında çıkan, kısa sürede tüm katlara yayılan yangında 27 öğrenci yaralandı.

Rennes ve çevre hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yurtta 53 öğrencinin kaldığı, yangın sırasında birçoğunun pencerelerden atladığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Fransa'da üniversite yurdunda yangın
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