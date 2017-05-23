Fransa'da üniversite yurdunda yangın

Yerel Ouest-France gazetesinin haberine göre, Cesson-Sevigne'de Elektrik Yüksek Okulu'nun (Supelec) Rennes kampüsünde bulunan öğrenci yurdunda dün gece yangın çıktı.
Binanın 1. katında çıkan, kısa sürede tüm katlara yayılan yangında 27 öğrenci yaralandı.
Rennes ve çevre hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yurtta 53 öğrencinin kaldığı, yangın sırasında birçoğunun pencerelerden atladığı kaydedildi.
Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.