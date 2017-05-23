Güney Kore - Kuzey Kore sınırında silah sesleri iddiası!

Indipendent'ın haberine göre Güney Kore, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ''tanımlanamayan cisim'' fırlatma eylemine ateş açarak cevap verdi.



Güney Kore Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada Güney Kore ordusunun Kuzey Kore'nin yaptığı denemeye karşılık olarak, hava kuvvetlerini alarma geçirdiğini ve bunun bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.



Güney Kore'nin Tonhap haber ajansı, Güney Kore'nin makineli tüfekle Güney Kore - Kuzey Kore sınırında havaya 90 el ateş ettiğini belirtti. Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye ait insansız hava aracının sınırları içerisine girdiği iddiasını araştırdığı ortaya çıktı.