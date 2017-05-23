İngiltere Başbakanı May'den flaş açıklama

İngiltere'nin Manchester kentindeki bir konserde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis olayda 22 kişinin öldüğü ve yaklaşık 50 yaralı olduğunu bildirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz polisinin saldırganın kimliğinin belli olduğunu söyledi. May, yetkililerin saldırganın ismini açıklamaya hazır olmadığını belirtti. İngiliz basını, saldırganın kimliğinin güvenlik birimlerince önceden bilindiğini yazdı.

Güvenlik toplantısının ardından gazetecilere bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırıyı bir kişinin gerçekleştirdiğini söyledi ve bunun bugüne kadar İngiltere'nin kuzeyini hedef alan "en kötü saldırı" olduğunu belirtti. May ayrıca, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini ancak soruşturma devam ettiği için şu aşamada bunun açıklanmayacağını da sözlerine ekledi.

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