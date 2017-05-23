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Dünya Haberleri
Manchester saldırısını DEAŞ üstlendi
Manchester
saldırısını
DEAŞ
üstlendi
REUTERS
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2017
14:49
Güncelleme Tarihi: 23.5.2017
14:55
İngiltere
'nin
Manchester
kentinde bir konser sırasında meydana gelen saldırıyı terör örgütü
DEAŞ
üstlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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