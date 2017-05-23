saldırısını üstlendi

REUTERS

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.5.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 14:55
Manchester saldırısını DEAŞ üstlendi

'nin kentinde bir konser sırasında meydana gelen saldırıyı terör örgütü üstlendi.

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Manchester saldırısını DEAŞ üstlendi
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