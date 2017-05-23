Reuters duyurdu! İngiltere’deki korkunç saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, İngiltere'nin Manchester kentindeki Arena konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "bir eylemcinin birden fazla bomba kullandığı" iddia edildi. Reuters, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini bildirdi.

İNGİLİZ BAŞBAKANI MAY, "SALDIRGANIN KİMLİĞİ BİLİNİYOR"

İngiltere Başbakanı Therasa May basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşanan saldırıya ilişkin saldırganın kimliğinin bilindiğini ancak soruşturma sonuçlanana kadar duyurmayacaklarını belirtti.

May, 22 kişinin ölümüne ve 59 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısının "korkunç ve alçakça" olduğunu belirtti. May, "Polis, saldırının bir kişi tarafından yapıldığına inanıyor. Ancak teröristin saldırıyı tek başına mı yoksa bir grupla mı gerçekleştirdiği araştırılıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmak biraz zaman alacak. Soruşturma sürüyor" dedi.

Son dakika: İngiltere'de yeni saldırı paniği

Akşamüstü yeni bir toplantının gerçekleştirileceğini açıklayan May, "Saldırganın patlamada tek başına hareket edip etmediği belli değil, görünüşte patlamada bir kişi öldü. Polis, soruşturmaya yardım etmek için 400 subayın bir gecede konuşlandırdı" dedi.

Güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirten May, " Birçok arkadaşımızın ve yakınlarının saldırıda yaralandığını biliyoruz, hala çocuklarına, kardeşlerine, ebeveynlerine ve sevdiklerine neler olduğunu bulmaya çalışıyoruz" dedi.

İngiltere'deki Manchester Arena konser salonunda canlı bomba tarafından düzenlenen terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Manchester polisinden yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde yerel saatle 22.35'te (TSİ 00.35) bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Görgü tanıkları, 21 bin kişi kapasiteli konser salonunda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktardı.

Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "eldeki mevcut bilgiler çerçevesinde patlamanın şu an için terör saldırısı olarak soruşturulduğunu" söyledi.

POLİS, SALDIRIYLA BAĞLANTILI BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Öte yandan, Emniyet yetkilileri, dün gece Manchester Arena'da ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıyla bağlantılı olarak 23 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.

Kimliğiyle ilgili ayrıntı paylaşılmayan şüphelinin, Manchester'in güneyindeki Chorlton bölgesinde yakalandığı bildirildi.

İNGİLTERE'DE KONSER ALANINDA PATLAMA!

Konser salonunda düzenlenen bu terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Hopkins, yaralanan 59 kişinin de kentteki 8 hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANI RUDD: HALKIMIZ UYANIK OLMALI FAKAT PANİK YAPMAMALI

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Saldırıyı "barbarca" olarak niteleyen Rudd, "Kasıtlı bir şekilde toplumumuzun en hassas kısmı hedef alındı. Düşüncelerim, dualarım saldırıdan etkilenenler ve onların aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili bilgisi olanlara polisle irtibata geçmesi çağrısında bulunan Rudd, "Halkımız uyanık olmalı fakat panik yapmamalı." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE'DE KONSER SALONUNDA PATLAMA!

Manchester'ın daha önce terör saldırısının hedefi olduğunu hatırlatan Bakan, "Fakat eğilmedi, toplum yoluna devam etti. Bu kez halkımızın en hassas kesimine saldırı oldu. Saldırının amacı korku ekmek, bölmek. Fakat başarılı olamayacaklar." şeklinde konuştu.

CANLI BOMBA SALDIRISI

Hopkins, saldırının bir erkek tarafından gerçekleştirildiğini, üzerindeki patlayıcı düzeneğini ateşleyen saldırganın da olay yerinde öldüğünü kaydetti.

Saldırganın eylemini tek başına mı yoksa bir örgütün parçası olarak mı yaptığını tespit etmeye çalıştıklarını dile getiren Hopkins, ulusal terörle mücadele polisi ve ilgili istihbarat servislerinin iş birliğiyle soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

İLAVE 400 POLİS KONUŞLANDIRILDI

Hopkins ayrıca, Manchester genelindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve ilave 400 polisin konuşlandırıldığını açıkladı. Ayrıca polis, kent merkezindeki katedralin bahçesinde bulunan şüpheli bir paketin de kontrollü şekilde patlatıldığını ve içinden giysi çıktığını belirtti.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda seferler askıya alındı. Polis yetkilileri, halka, Manchester Arena'dan uzak durmaları ancak günlük hayatlarına da devam etmeleri çağrısında bulundu.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Saldırının ardından Başbakanlık binasındaki bayraklar yarıya indirildi.