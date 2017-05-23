: 'de alanında !

Giriş Tarihi: 23.5.2017 01:42 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 02:46
SON DAKİKA: İngiltere'de konser alanında patlama!

haberi... ’nin kentindeki bir de meydana gelen ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis olayda 20 ölü ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Patlamanın ardından konser alanındaki yüzlerce kişi tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayın bir terör saldırısı olduğu iddia ediliyor

'nin kentinden bir haberi geldi. 'daki salonunda ABD'li müzisyen 'nin konseri sırasında iki meydana geldi. Patlama sonrası konser salonunun tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis yetkilileri en az 20 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bilgisini doğruladı.

İngiliz polisi, konser salonunda "bir olaya müdahale edildiğini" doğruladı ancak olayın niteliğiyle ilgili henüz ayrıntı vermedi.

İNGİLTERE'DE KONSER ALANINDA PATLAMA!

Polis, halkın Manchester Arena'dan uzak durmasını istedi. Konser salonunun altındaki tren istasyonunda da seferlerin askıya alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktararak, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulansın gelip gittiğini ifade etti.

İngiltere'de konser alanında patlama!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İngiltere'de konser alanında patlama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz