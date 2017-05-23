SON DAKİKA: İngiltere'de konser alanında patlama!

İngiltere'nin Manchester kentinden bir son dakika haberi geldi. Manchester Arena'daki konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konseri sırasında iki patlama meydana geldi. Patlama sonrası konser salonunun tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis yetkilileri en az 20 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bilgisini doğruladı.

İngiliz polisi, konser salonunda "bir olaya müdahale edildiğini" doğruladı ancak olayın niteliğiyle ilgili henüz ayrıntı vermedi.

İNGİLTERE'DE KONSER ALANINDA PATLAMA!

Polis, halkın Manchester Arena'dan uzak durmasını istedi. Konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda da seferlerin askıya alındığı bildirildi.

Görgü tanıkları, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktararak, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulansın gelip gittiğini ifade etti.

İngiltere'de konser alanında patlama!