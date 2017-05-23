Tarihin en büyük bağışını yaptı

Avustralyalı madenci işadamı Andrew Forrest ve eşi, hayır işlerinde kullanılmak üzere 400 milyon Avustralya doları (298 milyon ABD doları) bağışta bulundu. Bu miktarın ülke tarihindeki en büyük bağış olduğu belirtildi. Paranın 75 milyon doları kanserle mücadeleye, 75 milyon doları modern köleliğin kaldırmasına, 75 milyon doları her çocuğa eşit fırsatlar sunma çalışmalarına, 75 milyon doları yüksek öğrenim araştırmalarına, 50 milyon doları çeşitli dezavantajlı toplulukların güçlendirilmesine ve 50 milyon doları da fırsat eşitliği oluşturulması çalışmalarına harcanacak.