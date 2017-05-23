Teröre karşı ortak cephe

ABD Başkanı Donald Trump ilk yurtdışı gezisi kapsamında gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 55 ülkeden liderle bir araya gelerek teröre karşı birlik kurmayı içeren Riyad Deklarasyonu'nu imzaladı. Önceki gün gerçekleştirilen ve Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı zirvenin sonunda yayımlanan deklarasyonda, "Güven, istikrar ve barışın sağlanması için Arap ve İslam ülkelerinin ABD ile terör ile mücadelede koordinasyon içinde olması, bilgi ve deneyim transferi başta olmak üzere birçok alanda ortak hareket etme kararı alındığı" ifade edildi.



'İRAN DÜŞMANCA DAVRANIYOR'

"Stratejik Ortadoğu İttifakı" kapsamında "Gerekli olduğunda Suriye ve Irak'taki terör örgütlerine karşı kullanılmak üzere 34 bin askerden oluşan rezerv gücünün kurulması" kararı alındı. İttifakın amacının "Terörün her türlü formuyla mücadele etmek, terörü besleyen fikirleri ve terörün finans kaynaklarını yok etmek" olduğu belirtildi. Deklarasyonda İran'ın bölge ülkelerinin içişlerine müdahalesi ve düşmanca tavırları da kesin bir dille kınandı. Öte yandan dün İsrail'e giden Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Görüşmeden sonra konuşan Trump, "İran'nın nükleer silah edinmesine izin verilmemelidir. İran bölgedeki katil terör örgütlerine verdiği maddi desteği ve askeri eğitimi derhal durdurmalıdır" dedi. Rivlin ise, "İsrail, Suriye'de yaptığınızdan dolayı sizi takdir ediyor" diye konuştu.