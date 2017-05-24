10 milyon dolarlık evlilik hediyesi

Rus milyarder işadamı Aleksey Shapovalov'un eşine aldığı hediye dünya basınında büyük ilgi gördü: İşadamı, 27 yaşındaki manken eşi Ksenia Tsaritsina'ya 70 karatlık elmas yüzük
aldı. Çift yüzüğün fiyatını açıklamadı. Ancak uzmanlar, Shapovalov'un 5'inci evlilik yılları için aldığı yüzüğün fiyatının 10 milyon dolara yakın olduğunu belirtti. Sosyal medyada lüks hayatına dair paylaştığı fotoğraflarla ünlü olan manken Tsaritsina da hediyesi hakkında "Aleksey gerçekten cömert bir eş. Her zaman en güzel hediyeyi seçiyor. Hediye konusunda hiçbir zaman pinti olmadı. Bu sefer de 30 karatlık elmas yüzüğün yeterli olmadığını düşünmüş" dedi.