ABD Başkanı Donald Trump, Roma’da

Trump, yurt dışı gezisinin ikinci ayağı olan İsrail ve Filistin'deki temaslarını tamamladıktan sonra bu akşam yerel saatle 18.30 sularında Airforce One uçağıyla Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havalimanına indi.

Trump ve eşi First Lady Melania Trump'ı, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, havaalanında karşıladı. Trump ve eşi, buradan konaklayacakları ABD'nin Roma Büyükelçiliği Rezidansı Villa Taverna'ya geçti. Trump'ı, bugün yoğun bir temas trafiği bekliyor.

DÜNYA'NIN GÖZÜ PAPA - TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Başkan Trump, ilk olarak Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Trump, Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin ile görüştükten sonra Vatikan yerleşkesi içindeki ünlü Sistine Şapeli'ni gezecek.

Donald Trump'ın, başkan adaylığı döneminde polemiğe girmekten kaçınmadığı Papa ile yarınki görüşmesi, uluslararası kamuoyunun büyük merakla beklediği bir buluşma olarak öne çıkıyor.

İkilinin, başta iklim değişikliği ve göçmenler konularında birbirine zıt görüşlere sahip olması ve bu konularda daha önce medya aracılığıyla sert şekilde atışmaları görüşmeye olan ilgiyi arttırıyor.

İKİLİ ZIT GÖRÜŞLERE SAHİP



Papa Franciscus, Trump'ı başkanlık kampanyasında ilk kez dile getirdiği Meksika sınırına duvar örme fikrinden ötürü "Duvarlar örmeyi düşünen biri Hıristiyan olamaz" sözleriyle eleştirmişti.

Papa, son olarak Amerikan ordusunun nükleer olmayan en güçlü bombasına "Tüm bombaların anası" diye adlandırmasına, "Bir bombaya 'Tüm bombaların anası' denmesinden utanç duyuyorum. Anne hayat verir, bu ise ölüm getiriyor ve biz bu aygıta anne diyoruz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başkan seçildikten sonra Papa ile polemiğe girmekten kaçınan Trump, adaylık döneminde bir dini liderin, başkasının inancını sorgulamasının utanç verici olduğunu söyleyerek Franciscus'a yanıt vermişti.

VATİKAN'IN ARDINDAN İTALYA

Vatikan'daki temaslarının ardından Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya gelecek. ABD Başkanı, Mattarella ile görüşmesinin ardından ABD Büyükelçiliği Rezidansına geçecek ve burada İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Başkan Trump'ın resmi görüşmeleri devam ederken eşi Melania Trump da Bambino Gesu Çocuk Hastanesine özel bir ziyarette bulunacak.

ABD Başkanı ve beraberindekiler yarın akşam saatlerinde NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'e hareket edecek. Trump, NATO zirvesinin ardından G7 liderler zirvesi için bir kez daha İtalya'ya gelecek ve Sicilya'da düzenlenecek olan zirveye katılacak.

Bu arada, Trump'ın Roma'daki yoğun görüşme trafiği sebebiyle başkentteki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, başkanın kullanacağı yollar üzerinde kırmızı bölgeler ilan edilerek, önceden trafiğe kapatılacak.