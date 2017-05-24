'da 272 kilogramlık bulundu

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 11:22 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 11:32
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu

'nın kuzeydoğusundaki bir de 1,3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında bulundu.

Ulusal Üretim Dairesinden Paulo Santana, zümrüdün yaklaşık 20 gün önce Bahia eyaletinde, Bahia Maden Kooperatifinde madenciler tarafından bulunduğunu açıkladı.

Zümrüdün 1,3 metre uzunluğunda ve 272 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden Santana, bunun 2001'de bulunan 300 milyon dolar değerindeki 292 kilogramlık ten sonra bölgede bulunan ikinci büyük maden olduğunu söyledi.

Santana, zümrüdün değerinin bilmediğini, bölgede bir maden sahibine satıldığını dile getirdi. Adının açıklanmasını istemeyen alıcının avukatı Marcio Jandir de müvekkilinin zümrüdü müze ve kütüphanelerde sergileyeceğini belirtti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz