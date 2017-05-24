Filistin'de kışlada patlama: 5 yaralı!

Filistin'in Gazze kentinde bulunan askeri kışlada, askerlerin eğitimi sırasında patlama meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Filistin Enformasyon Merkezi yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma kaldırıldığını bildirdi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, yaralıların vücutlarında yanıklar olduğunu ifade ederken, patlamanın ardından ambulansların olay yerine akın ettiği ve polisin patlamayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Saldırının neden kaynaklandığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.