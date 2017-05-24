'de da : 5 yaralı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 22:58 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 23:20
Filistin'de kışlada patlama: 5 yaralı!

'in kentinde bulunan i da meydana gelen da 5 asker yaralandı.

'in kentinde bulunan i da, askerlerin eğitimi sırasında meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Filistin Enformasyon Merkezi yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma kaldırıldığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, yaralıların vücutlarında yanıklar olduğunu ifade ederken, patlamanın ardından ambulansların olay yerine akın ettiği ve polisin patlamayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Saldırının neden kaynaklandığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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Filistin'de kışlada patlama: 5 yaralı!
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