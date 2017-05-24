'da bir kez daha uzatılacak!

REUTERS

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 11:42
Fransa'da OHAL bir kez daha uzatılacak!

'da cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasının planlandığı duyuruldu.

uygulamasının yanısıra, gelecek haftalarda yeni güvenlik önlemleri ve güvenlik yasalarının hazırlanacağı bildirildi.
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Fransa'da OHAL bir kez daha uzatılacak!
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