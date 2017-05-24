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Dünya Haberleri
Fransa'da OHAL bir kez daha uzatılacak!
Fransa
'da
OHAL
bir kez daha uzatılacak!
REUTERS
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2017
11:41
Güncelleme Tarihi: 24.5.2017
11:42
Fransa
'da cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada
Olağanüstü Hal
uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasının planlandığı duyuruldu.
OHAL
uygulamasının yanısıra, gelecek haftalarda yeni güvenlik önlemleri ve güvenlik yasalarının hazırlanacağı bildirildi.
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