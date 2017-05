İngiltere Başbakanı televizyonda açıkladı: Her an yeni saldırı olabilir

İngiltere'nin Manchester kentindeki konser alanında meydana gelen ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından ülkedeki terör tehdidi "en yüksek" seviyeye çıkarıldı. Bu da ikinci bir saldırının her an olabileceği anlamına geliyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Pazartesi akşamı Manchester Arena'da meydana gelen intihar saldırısının ardından ülkedeki terör tehdidinin en yüksek seviyeye çıkarıldığını bildirdi.

Başbakan May, ayrıca polislere destek olmak amacıyla askerler de sokaklarda güvenliği sağlamak için görev yapacağını, terör tehdidinin olası olmasının yanında yeni bir terör saldırısının her an olabileceğine dikkat çekti.

MANCHESTER SALDIRISINI DEAŞ ÜSTLENDİ

SALDIRGAN ABEDİ MANCHESTER'DA DOĞMUŞ

Manchester polisi dün yaptığı açıklamada, önceki gece meydana gelen saldırının sorumlusunun 22 yaşında, İngiltere doğumlu Salman Abedi olduğuna inandıklarını açıkladı.

Amerikan güvenlik kaynaklarının İngiliz istihbaratından edindikleri bilgiye göre anne-babası Libyalı olan Abedi, Manchester'da doğmuş.

GENEL SEÇİM ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Terör tehdidini en yüksek aşama olan "kritik" düzeyine çıkartan başbakan Theresa May, her an yeni bir saldırı olabileceğini söyledi.

May'in kalabalık bir konser salonunun çıkışında meydana gelen patlamanın daha büyük bir grupla bağlantılı olabileceğini söylemesi, İngiltere'de 8 Haziran'a yapılacak genel seçim öncesi güvenlik önlemlerinin daha da artırılacağının işareti oldu.

Tehdit değerlendirmesini yapan bağımsız bir kurul, 2007 yılından bu yana ilk kez bu düzeyin "ciddi"den "kritik" aşamasına yükseltilmesini hükümete tavsiye etti.

Kriz mukabele kuruluyla dün yaptığı toplantıdan sonra konuşan May, "Bu demektir ki komitenin değerlendirmesi, sadece yeni bir saldırının muhtemel olmasının ötesinde, yeni bir saldırının her an gerçekleşebileceği yönündendir" dedi.

BAŞBAKAN MAY TELEVİZYONDAN AÇIKLADI

May televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Önemli noktaların korunmasında görevli polislerin yerine silahlı kuvvetler yerleştirilecek... Konser ve spor karşılaşmaları gibi bazı programlarda da askeri personelin konuşlandırıldığını göreceksiniz" dedi.

İngiltere'nin en üst düzeyli terörle mücadele yetkilisi Mark Rowley, bu tür programların ancak yeterli güvenlik sağlandığında yapılacağını ve tehdit düzeyinin yükseltilmesinin bir ön önlem olarak alınmış bir karar olduğunu söyledi.

The Times gazetesinin haberine göre saldırgan Abedi yakın zamanda, Libya'dan İngiltere'ye dönmüş ve Amerikalı yetkililere göre Londra'dan Manchester'a trenle gitmiş.

Saldırgan el yapımı bir bombayı, Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin bitiminden sonra çoğu genç kızlardan oluşan kalabalığın dağılması sırasında infilak ettirdiği biliniyor.

