İngiltere polisi Manchester saldırganının suç ortaklarının peşinde

İngiliz polisi Manchester saldırısında, saldırganın yalnız hareket etmediği ihtimali üzerinde duruyor. Manchester'ı kana bulayan saldırganla birlikte hareket ettiği düşünülen kişiler için polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Polisin, saldırganın muhtelen suç ortaklarını ve bombayı yapan kişiyi aradığı belirtildi.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan üç kişinin 22 yaşındaki saldırgan Selman Abadi'yle irtibatta olduğu ve bombayı ona temin eden kişiler olduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

İngiltere polisi dün de Güney Manchester'da 23 yaşında bir erkeği gözaltına almıştı. (Habertürk)