Manchester faili muhtemelen yalnız değildi; 3,800 asker polis görevi yapacak

Ülkede 3,800 askerin, yeni bir saldırıyı önlemek için daha önce polis tarafından korunan önemli noktalarda konuşlanmasına başlandı. Hükümet, terör tehdit düzeyini en yüksek nokta olan "kritik" aşamasına çıkarmıştı.

Polis dün yaptığı açıklamada, önceki gece ve ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin Arena konser salonundaki gösterisinin bitiminde meydana gelen saldırının sorumlusunun 22 yaşında, İngiltere doğumlu Salman Abedi olduğunu açıkladı.

''TEK BAŞINA YAPMADIĞI MUHTEMEL''



Rudd BBC radyosuna yaptığı açıklamada, "(Failin) bunu tek başına yapmadığı muhtemel ve mümkün görünüyor" dedi.

Abedi'nin olaydan önce güvenlik örgütlerince tanındığını söyleyen Rudd, ülke genelinde 3,800 askerin güvenlik görevi aldığını, böylece daha çok sayıda polis mamurunun devriye ve soruşturma görevlerine dönebileceğini söyledi.

Olayın kurbanlarının kimlikleri birer birer belli oluyor. Ölenler arasında sekiz yaşında bir kız çocuğu, iki genç kız, 28 yaşında bir erkek ve konser sonunda kızlarını almaya gelen Polonyalı bir çift de var.

20 KİŞİ AĞIR YARALI



Patlamada yaralanan 60'dan fazla kişiden bazılarının durumu ağır.

Manchester büyük şehir sağlık ve sosyal yardım yetkilisi John Rouse Sky TV'ye yaptığı açıklamada "Tedavide 64 yaralı var... bunlardan 20'sin durumu kritik. Yaralılarda önemli organ kayıpları, kol ve bacaklarda ciddi yaralanmalar var. Bu kişilerin bazıları çok uzun süre bakıma ve desteğe ihtiyaç duyacak." dedi.

Manchester saldırısı, 2005 yılında İngiliz uyruklu dört Müslüman gencin Londra'da kamu ulaşım araçlarında yaptıkları eş zamanlı saldırılarda 52 kişiyi öldürdükleri bombalı eylemlerden bu yana, İngiltere'nin en çok can kaybı yaşadığı ikinci saldırı oldu.



Amerikan güvenlik kaynaklarının İngiliz istihbaratından edindikleri bilgiye göre anne-babası Libyalı olan Abedi, Manchester'da doğmuş.

TERÖR TEHDİDİ ''KRİTİK'' DÜZEYE ÇIKARILDI



Terör tehdidini en yüksek aşama olan "kritik" düzeyine çıkartan Başbakan Theresa May, her an yeni bir saldırı olabileceğini söylemişti.

May'in kalabalık bir konser salonunun çıkışında meydana gelen patlamanın daha büyük bir grupla bağlantılı olabileceğini söylemesi, İngiltere'de 8 Haziran'a yapılacak genel seçim öncesi güvenlik önlemlerinin daha da artırılacağının işareti oldu.

Tehdit değerlendirmesini yapan bağımsız bir kurul, 2007 yılından bu yana ilk kez bu düzeyin "ciddi"den "kritik" aşamasına yükseltilmesini hükümete tavsiye etti.



''YENİ BİR SALDIRI HER AN GERÇEKLEŞEBİLİR''

Kriz mukabele kuruluyla dün yaptığı toplantıdan sonra konuşan May, "Bu demektir ki komitenin değerlendirmesi, sadece yeni bir saldırının muhtemel olmasının ötesinde, yeni bir saldırının her an gerçekleşebileceği yönündendir" dedi.

The Times gazetesinin haberine göre saldırgan Abedi yakın zamanda, Libya'dan İngiltere'ye dönmüş ve Amerikalı yetkililere göre Londra'dan Manchester'a trenle gitmiş.

İslam Devleti örgütü, saldırıyı üstlendiği duyurusunda, eylemin "Haçlılara" karşı yapılmış bir intikam saldırısı olduğunu söyledi. Ancak açıklamada, olayın gerçekleşmesiyle çelişen bazı noktalar bulunuyor.