Manchester katliamını DEAŞ üstlendi

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Manchester kentinde önceki gece bir konser salonunda meydana gelen patlamanın arkasından terör örgütü DEAŞ çıktı. 21 bin kişi kapasiteli Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde yerel saatle 22.35'te (TSİ 00.35) gerçekleştirilen terör saldırısında 22 kişi yaşamını yitirdi ve 119 kişi yaralandı. Kurbanların çoğu çocuklar oldu.İngiltere Başbakanı Theresa May, el yapımı bomba ile intihar saldırısı düzenleyen kişinin kimliğinin belli olduğunu ancak henüz açıklanmayacağını duyurdu. İngiliz basını erkek saldırganın tek başına mı yoksa bir örgüt içinde mi hareket ettiğinin araştırıldığını ve İngiliz vatandaşı olduğu düşünülen saldırganın kimliğinin daha önceden bilindiğini yazdı. ABD basını ise saldırganın 23 yaşındaki Selman Ramazan Abedi isimli DEAŞ sempatizanı olduğunu ileri sürdü. İngiltere'de 52 kişinin yaşamını yitirdiği 2005'teki saldırıdan bu yana yaşanan en kanlı terör eyleminin ardından siyasi partiler haziran ayındaki genel seçim çalışmalarını askıya aldı. İlave 400 polisin konuşlandırıldığı Manchester'da dün de bir alışveriş merkezinde saldırı paniği yaşandı. Bir patlama sesinin duyulmasından sonra alışveriş merkezi güvenlik çemberine alındı, bölgede bir kişi gözaltına alındı, ancak polis daha fazla detay vermedi. Terör örgütü DEAŞ, yayımladığı mesajla saldırıyı militanlarının yaptığını duyurdu. Ancak ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats, "DEAŞ görünen bütün saldırıları üstleniyor. Biz henüz İngiltere saldırısı ve DEAŞ arasındaki bağlantıyı kuramadık" dedi.Saldırınınardından sosyal medyada yakınlarını arayanların mesajları binlerce kez paylaşıldı. Mesajlar arasında en yürek burkanı, ablasıyla birlikte konsere giden 8 yaşındaki Saffie Rose Roussos'un ailesinden gelen oldu. Roussos ailesi ve tüm İngiltere, Saffie'den gelecek ümit verici bir haberi beklerken dün küçük kızın yaşamını yitirdiği açıklandı. Cani eylemde yaşamını yitirdiği belirlenen ilk isim ise 18 yaşıdaki Georgina Bethany Callander oldu.Dehşetgörgü tanıklarının ifadelerinde kendini hissetirdi. BBC'ye konuşan bir kişi, patlamanın ardından kapıların fırladığını anlattı. Cesetler ve yaralıların arasında karısını ve kızını aradığını ancak onları dışarıda sağ salim bulduktan sonra kendine gelebildiğini söyledi. 14 yaşındaki kızına sürpriz yaparak konsere giden Lisa Conway ise "Çocuklar, kanlar, ayakkabılar yere saçıldı. Bunu, kızıma nasıl açıklayacağım. Gece 2 saat uyuyabildi. Rüya olsun istedik kâbus yaşadık" dedi.: Başkan Donald Trump "Onlara canavar demeyeceğim çünkü bu isimden hoşlanıyorlar. Bundan sonra onlara zavallı diyeceğim çünkü öyleler" dedi.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıyı kınadığı mesajında teröre karşı iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu.: Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier "Bu trajik anda İngiliz halkıyla birbirimize bağlıyız" dedi.Avrupa Birliği ve NATO saldırıyı kınadıklarını ve terörle mücadele konusunda tam dayanışma içinde olduklarını belirtti., İtalya, Avustralya, Rusya ve Suudi Arabistan'ın da içinde bulunduğu hemen hemen tüm ülkeler hain saldırıyı kınadı.