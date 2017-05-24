Manchester'daki terör saldırısı ile ilgili 3 kişi daha gözaltında

Manchester polisinden yapılan açıklamada, Manchester Arena konser salonunda yaşanan saldırının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantılı olarak Güney Manchester bölgesinde 3 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Aynı soruşturma kapsamında dün de yine Güney Manchester'da 23 yaşındaki bir erkek gözaltına alınmıştı.

İngiltere Ulusal Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, soruşturmanın ve operasyonların hızlı ve etkili şekilde devam ettiğini söyledi.

Rowley, yetkililerin halen saldırganın tek başına mı yoksa bir grubun parçası olarak mı eylemi gerçekleştirdiğini tespit etmeye çalıştıklarını vurguladı.

ÜZERİNDE BIÇAK BULUNAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Londra polisinden yapılan açıklamada, bu sabah yerel saatle 10.40'da (TSİ 12.40) Buckingham Sarayı'nın karşısındaki The Mall caddesinde, üzerinde bıçak olduğu tespit edilen bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Başkent polisi, gözaltının herhangi bir terör olayı ya da Manchester'daki saldırıyla bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

İngiltere'de iç istihbarat servisi MI5'ın bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezi, terör tehdit seviyesini dün akşam "ciddi"den "kritik"e yükseltmişti. "Kritik" seviye, İngiltere'deki terör tehdit seviyeleri skalasındaki en yüksek basamağı teşkil ediyor.

Manchester Arena konser salonunda önceki gece ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, adını Salman Abedi olarak açıkladığı saldırganın da patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.