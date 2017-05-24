Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayına gözaltı

Savunma Heyeti Üyesi Enes Seyyid yaptığı açıklamada, Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a geçişini sağlayan antlaşmanın iptal kararı sonrası Ali'nin yüksek mahkemede "hakaret içerikli el hareketi" yaptığının iddia edildiğini söyledi.

Müvekkilinin suçlamayı reddettiğini belirten Seyyid, savcılığın iddia konusu olaya ilişkin video kayıtlarının sunulmasını istediğini aktardı.

Mısır Yüksek İdare Mahkemesi, 17 Ocak'taki duruşmada, Suudi Arabistan ile Mısır arasında geçen yıl imzalanan sınır antlaşmasını iptal ederek, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetmişti.

İnsan hakları avukatı Halid Ali, 2012'de Muhammed Mursi'nin kazandığı, ülkede 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimi sonrası yapılan ilk demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı adayları arasında yer almıştı.