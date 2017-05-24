'da eski cumhurbaşkanı adayına gözaltı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 14:36
Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayına gözaltı

'da eski cumhurbaşkanı adayı avukat Halid Ali'nin, mahkemede "hakaret içerikli el hareketi yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Savunma Heyeti Üyesi Enes Seyyid yaptığı açıklamada, Tiran ve Sanafir adalarının 'a geçişini sağlayan antlaşmanın iptal kararı sonrası Ali'nin yüksek mahkemede "hakaret içerikli el hareketi" yaptığının iddia edildiğini söyledi.

Müvekkilinin suçlamayı reddettiğini belirten Seyyid, savcılığın iddia konusu olaya ilişkin video kayıtlarının sunulmasını istediğini aktardı.

Yüksek İdare Mahkemesi, 17 Ocak'taki duruşmada, Suudi Arabistan ile Mısır arasında geçen yıl imzalanan sınır antlaşmasını iptal ederek, tartışmalı Tiran ve Sanafir adalarının Mısır toprağı olduğuna hükmetmişti.

İnsan hakları avukatı Halid Ali, 2012'de Muhammed 'nin kazandığı, ülkede 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimi sonrası yapılan ilk demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı adayları arasında yer almıştı.

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Mısır'da eski cumhurbaşkanı adayına gözaltı
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