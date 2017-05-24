NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısına doğru

Stoltenberg, yarın yapılacak ve Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantının kısa olsa da büyük önem arzettiğini kaydeden Stoltenberg, 28 müttefik ülkenin tüm liderlerini bir araya geleceğini ve güçlü bir birlik ve dayanışma mesajı verileceğini söyledi.

''SAVAŞ ALANI, MÜTTEFİKLERİN İŞ BİRLİĞİ ALANI OLACAK''

Toplantıyla NATO'nun yeni karargahının Belçika'dan ittifaka devrinin yapılacağını ifade eden Stoltenberg, "Yeni karargahın bulunduğu alan, her iki dünya savaşı sırasında askeri bir havaalanıydı ve inşaat sırasında, patlamamış dört bomba bulduk. Dolayısıyla bir zamanlar savaş alanı olan yer, müttefikler arasında diyalog ve iş birliği alanı olacak." dedi.

Ayrıca, yeni karargahta iki yeni anıta yer verileceğin belirten Stoltenberg, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Berlin Duvarı Anıtını, ABD Başkanı Donald Trump'ın da 11 Eylül ve 5. Madde Anıtının açılışını yapacağını ifade etti.

''TERÖRLE MÜCADELEDE KOORDİNELİ BİR KARŞILIK GEREKTİRİYOR''

Teröristlerin bu hafta İngiltere'nin Manchester kentini hedef aldığını anımsatan Stoltenberg, "Bu barbarca yapılan saldırı, kasten çocukları, gençleri ve ailelerini hedef aldı. Toplantımız, tüm NATO müttefiklerinin terörizmin her türlüsüyle mücadelede bir arada olmayı sürdürdüğünü gösterecek." diye konuştu.

Terörle mücadelenin karmaşık bir sınama olduğunu dile getiren Stoltenberg, "Terörle mücadele, kolluk kuvvetlerimiz, istihbarat servislerimiz, yargı sistemimiz ve bazen de askeri birimimizin koordineli bir karşılığını gerektiriyor. Dolayısıyla, sahip olduğumuz tüm araçları tam olarak kullanmamız önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

''ANA KONULARDAN BİR NATO'NUN TERÖRLE MÜCADELEYE KATKISINI ARTIRMAK OLACAK''

Bu nedenle yarın ele alıncak iki ana konudan birinin NATO'nun terörle mücadeleye katkısını artırmak olacağını anlatan Stoltenberg, terörizmin temel nedenleriyle başa çıkmak için yerel güçleri eğitmenin ittifakın elindeki en iyi araçlardan biri olduğunu belirtti.

Tüm NATO müttefiklerinin halihazırda DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katkı verdiğine dikkati çeken Stoltenberg, ittifakın erken uyarı ve gözlem uçaklarıyla toplanan bilgilerle koalisyonu desteklediğini, bu desteğin artırılmasının kabul edileceğini umduğunu kaydetti.

SAVUNMA HARCAMALARININ ARTIRILMASI KONUŞULACAK

Toplantının diğer ana konusunun ise yük paylaşımı olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Bu, hepimizin 2014 yılında yaptığı taahhütleri yerine getirmesi anlamına geliyor. Bu taahhütler, savunma harcaması kesintilerini durdurmak, harcamaları kademeli olarak arttırmak ve on yıl içinde GSYH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcamak için harekete geçmektir." şeklinde konuştu.

Bu konuda ilerleme kaydedildiğini, yıllarca süren gerilemenin ardından, Avrupalı müttefikleri ve Kanada'nın savunma harcamalarını geçen yıl milyarlarca dolar artırdığını dile getiren Stoltenberg, "Ancak yük paylaşımı, sadece harcama ile ilgili değil. Aynı zamanda, NATO misyonu, operasyonları ve diğer angajmanlarına katkılarda bulunmayı da içeriyor." ifadesini kullandı.

Müttefiklerin bu konuda ulusal planlar geliştirmeyi ve her yıl onlarla ilgili rapor sunmasını kabul etmesini beklediğini belirten Stoltenberg, "Müttefiklerin kaydettileri ilerlemeleri her yıl paylaşmaları ve rapor etmeleri konusunda karar vereceğiz. Bu, ivmeyi takip etmek ve taahhütlerinin yerine getirdiğinden emin olmak için ortaya konulan yeni bir araç olacak." diye konuştu.

''NATO'NUN MUHARİP BİR ROL ÜSTLENMESİ İÇİN BİR TALEP YOK''

Genel Sekreter, NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katılması durumunda nasıl bir rol alacağına ilişkin soruya, "NATO'nun muharip bir rol üstlenmesi için bir talep yok. NATO'nun DEAŞ'la mücadelede muharip rol üstlenmesi konusunda bir tartışma hiç bir şekilde yok." yanıtını verdi.

Bir soru üzerine NATO'nun terörle mücadelede farklı birçok rol üstendiğini anlatan Stoltenberg, şöyle konuştu:

"DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona destek veriyoruz. Bir çok müttefik NATO'nun koalisyonun tam üyesi olmasını iki sebeple istiyor. Kısmen, terörle mücadelede birlik adına güçlü ve net bir mesaj göndermek için. Özellikle, Manchester'daki terör saldırısından sonra terörle mücadelede birlik mesajı vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak, NATO'nun koalisyona katılması, NATO'nun ve müttefiklerinin ve koalisyonun diğer üyelerinin koordineli eylemler açısından daha iyi bir platform sağlar."

''AFGANİSTAN'DA ARTIK MUHARİP DEĞİLİZ''

NATO'nun muharip rolünün dışındaki faaliyetlerine de dikkati çeken Stoltenberg, "NATO'nun Afganistan'da yaptıklarına bakacak olursak, NATO buradaki muharip rolünü sona erdirdi. Afganistan'da artık muharip değiliz. Afganistan'da 13 bin askerimiz var ancak yaptıkları, eğitmek, danışmanlık yapmak ve destekte bulunmak. Çünkü, yerel güçleri, yerel hükümet ve kurumları kendi ülkelerini savunur ve terörle mücadele eder hale getirmek uzun vadede daha sürdürülebilir bir yaklaşım." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile istihbarat paylaşımının ittifaka ihanet olup olmadığı ile ilgili bir soru üzerine ise "Tüm müttefiklerin istihbaratı iyi bir şekilde idare edeceklerine güveniyorum. Uzun yıllardır yapabildik ve yapmayı da sürdüreceğiz." dedi. Genel Sekreter, ABD'deki Rusya ile ilgili tartışmalara ise iç mesele olduğu için girmeyi reddetti.