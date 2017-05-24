Papa-Trump görüşmesine ilişkin Vatikan'dan açıklama

Vatikan tarafından Apostolik Saray'da bu sabah gerçekleşen ve 30 dakika kadar süren Papa-Trump buluşmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Papa ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin samimi bir havada geçtiği belirtilerek, ikilinin karşılıklı olarak Vatikan ve ABD arasındaki iyi ilişkilerden duyduğu memnuniyet dile getirdiği vurgulandı.

İki liderin ibadet ve vicdan özgürlüğünden yana oldukları ifade edilen açıklamada, görüşmede ABD'de göçmenlere yönelik sağlık, eğitim ve yardım konusunda devlet ile kilise arasında iş birliğinin geliştirilmesinin de ele alındığı vurgulandı.

Papa ve Trump'ın uluslararası alanları ilgilendiren pek çok konuya da değindikleri belirtilen açıklamada, dünyada barışın siyasi müzakereler aracılığıyla teşvik edilmesi, dinler arası diyalog, Ortadoğu'daki durum ve Hristiyan topluluklarının korunması üzerine görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.





Açıklamada, Trump'ın, Papa'nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri Paul Richard Gallagher ile de ayrı ayrı görüştüğü kaydedildi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Vatikan ziyaretinin ardından yine Katolik kilisesine bağlı Bambino Gesu Hastanesi'ne giderek tedavi gören hastaları ziyaret ettiği bildirildi.