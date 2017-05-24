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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 20:40 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 20:42
Somali'de bombalı saldırı!

'nin başkenti 'daki bir restoran yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belediyesi sözcüsü Abdulfettah Halani, düzenlediği basın toplantısında, intihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü aracın Uluslararası Mogadişu Limanı yakınlarında yer alan bir restoranı hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığını belirten Halani, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti.

da hedef alınan restoranın polisler ve sivillerin sık sık geldiği bir mekan olduğu ifade ediliyor.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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Somali'de bombalı saldırı!
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