Trump’ı Belçika’da kartallar koruyacak

ABD Başkanı Donald Trump, 9 gün sürecek ilk yurtdışı gezisi kapsamında dün Filistin'den Vatikan'a gitti. İtalya ziyaretinin ardından NATO zirvesi için Belçika'ya gidecek olan Trump'ı Brüksel'de özel eğitimli kartalların koruyacağı ortaya çıktı. Trump'ın uçağının ineceği havalimanı çevresine konuşlandırılacak olan kartalların insansız hava araçlarına (drone) karşı Trump'ın uçağını koruma altına alacağı belirtildi. Kartalların özellikle patlayıcı yüklü drone'larla yapılabilecek saldırılara karşı hazır bulundurulacağı kaydedildi.