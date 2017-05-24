Türkiye uçağına binerken yakalandı

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan yazılı açıklamada, Stansted Havalimanı'nda bir kişinin Türkiye seferine çıkacak uçağa binerken gözaltına alındığı duyuruldu.
Kimliği açıklanmayan 37 yaşındaki erkek şüphelinin terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın Manchester'da 22 Mayıs'ta yaşanan bombalı saldırıyla bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Londra'nın güneyindeki bir polis merkezine nakledilen şüphelinin Suriye'ye seyahate getirilen kısıtlamalar bağlamında gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.
Polis, Londra'nın kuzeyinde şüpheliyle bağlantılı iki adreste arama yapıldığını da açıkladı.