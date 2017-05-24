Türkiye uçağına binerken yakalandı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.5.2017 05:46 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 06:00
Türkiye uçağına binerken yakalandı

'den Türkiye'ye gitmeye hazırlanan bir kişinin le mücadele kanunu kapsamında başkent 'daki Stansted Havalimanı'nda na alındığı bildirildi.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan yazılı açıklamada, Stansted Havalimanı'nda bir kişinin Türkiye seferine çıkacak uçağa binerken na alındığı duyuruldu.

Kimliği açıklanmayan 37 yaşındaki erkek şüphelinin le mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın Manchester'da 22 Mayıs'ta yaşanan bombalı saldırıyla bağlantısının bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 'nın güneyindeki bir polis merkezine nakledilen şüphelinin Suriye'ye seyahate getirilen kısıtlamalar bağlamında gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Polis, Londra'nın kuzeyinde şüpheliyle bağlantılı iki adreste arama yapıldığını da açıkladı.

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Türkiye uçağına binerken yakalandı
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