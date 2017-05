Da Vinci’nin annesinin gizemi çözüldü

İtalyan ressam, mimar ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin annesinin hikâyesi 500 yıldan sonra sonunda gün yüzüne çıktı. Oxford Üniversitesi'nden Prof. Martin Kemp "Mona Lisa: The People and the Painting" (Mona Lisa: İnsanlar ve Resim) isimli kitabında, Da Vinci'nin Caterina di Meo Lippi isimli annesinin öksüz olduğunu ve büyükannesi tarafından büyütüldüğünü öne sürdü. Lippi'nin 15 yaşındayken, 25 yaşındaki avukat Ser Piero da Vinci ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden Da Vinci'nin dünyaya geldiği ve Da Vinci'nin babasının evinde büyüdüğünü aktardı. Daha sonra bir çiftçiyle evlenen kadının fakir bir hayat sürdüğü ve 5 çocuğunun daha olduğu öne sürüldü.