Dünyanın çatısına 26 saatte tırmandı

İspanyol dağcı
Kilian Jornet, dünyanın çatısı olarak kabul edilen Tibet
Platosu'nda bulunan Everest Dağ'ına oksijen maskesi kullanmadan 26 saatte çıktı. Everest'in Tibet bölgesi tarafından tırmanışını başlatan Jornet, zirveye ulaştığını sosyal medya hesabından duyurdu. Everest'e en kısa sürede tırmanma rekorunu ilk olarak 2016'nın Eylül ayında kırmak isteyen 29 yaşındaki dağcı, kötü hava koşulları nedeniyle bunu başaramamıştı.
Hava koşullarının sağlıklı seyretmesi halinde dağcıların Everest'e çıkmaları 2-3 haftalarını alıyor. Şu ana kadar Everest'e maskesiz tırmananların sayısı ise 200'ü geçmedi. Her sene yüzlerce dağcının zirvesine ulaşmaya çalıştığı Everest, adeta açık hava mezarlığı. Sadece geçen ay Dünya'nın çatısı Everest'e tırmanmaya çalışan 5 dağcı hayatını kaybetmişti.