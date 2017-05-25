'da Nobel ödüllü dönemi başladı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.5.2017 10:14
Ekvador'da Nobel ödüllü Lenin Moreno dönemi başladı

'da Devlet Başkanı seçilen , Ulusal Mecliste yapılan törenle Rafael Correa'dan görevini devralarak ülkenin yeni lideri oldu.

Moreno, başkent Quito'daki meclis binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tüm luların başkanı olduğunu ve hiç kimsenin geride kalmaması için çalışacağını söyledi.

Başkanlığı döneminde 325 bin yeni ev yapılacağını ve bunların 191 bininin ücretsiz dağıtılacağını anlatan Moreno, ülkesindeki çocukların yetersiz beslenme sorununa da çözüm bulacağını ve uyuşturucu ile mücadele konusunda gerekirse olağanüstü hal ilan edebileceğini kaydetti.

KOLOMBİYA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Moreno, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in de katıldığı törende ayrıca, Kolombiya hükümeti ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki görüşmeleri desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

, görevi devralmadan önce 9 Mayıs'ta Kolombiya'yı ziyaret etmişti.

Ekvador'da, iktidardaki Alianza PAIS hareketinin adayı olan Lenin Moreno devlet başkanı seçimlerini ikinci turda yüzde 51,16 ile muhalefetteki liberal CREO hareketinin adayı Guillermo Lasso'ya karşı kazanmıştı.

NOBEL ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

Rafael Correa'nın 2007-2013 yıllarında başkan yardımcılığını yapan Moreno, 1998'de silahlı soyguncuların saldırısına uğramış ve yürüme yetisini kaybetmişti. Doktorlarının dahi durumundan ümidini kestiği Moreno, "kahkaha terapisi" ile yatağa mahkum olmaktan kurtulmuş ve tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmeye başlamıştı.

Devlet Başkan Yardımcılığı görevi süresince engelliler için yaptıklarından dolayı 2012 yılında kazanan Moreno, dünyada tekerlekli sandalyedeki tek devlet başkanı olarak gösteriliyor.

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Ekvador'da Nobel ödüllü Lenin Moreno dönemi başladı
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