Filipinler’de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı

Filipinler
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
, Rusya
ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, dün gece Mindanao Adası'nın Marawi şehrinde çıkan olaylar nedeniyle belli bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi. Duterte, sıkı yönetim kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölgelerin Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kuadarat, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi şehirleri Zamboanga Yarımadası olduğunu ifade etti.
Terör örgütünün bu bölgelerde aktif olduğunu belirten Duterte, sıkı yönetimin yürürlükte olduğu Mindanao Adası'nda polisin kontrol noktalarında arama emri ve tutuklama emri çıkardığını sözlerine ekledi.