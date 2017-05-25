’de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 25.5.2017 11:28
Filipinler’de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı

Devlet Rodrigo , Mindanao Adası'nda meydana gelen çatışmaların ardından belli bölgelerde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Rodrigo , ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, dün gece Mindanao Adası'nın Marawi şehrinde çıkan olaylar nedeniyle belli bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi. Duterte, sıkı yönetim kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı uygulanacak bölgelerin Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kuadarat, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi şehirleri Zamboanga Yarımadası olduğunu ifade etti.

Terör örgütünün bu bölgelerde aktif olduğunu belirten Duterte, sıkı yönetimin yürürlükte olduğu Mindanao Adası'nda polisin kontrol noktalarında arama emri ve tutuklama emri çıkardığını sözlerine ekledi.
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Filipinler’de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı
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