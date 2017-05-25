Gürcistan'da FETÖ okulu yöneticisine tutuklama!

Tiflis Mahkemesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün başkent Tiflis'te gözaltına alınan, FETÖ'ye ait Gürcistan'daki Özel Demirel Koleji yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk, kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak tutuklandı.

Açıklamada, Türkiye'de FETÖ üyeliğinden aranan Çabuk'un, Türkiye ve Gürcistan arasındaki anlaşma gereği Türkiye'ye iadesi konusunda yapılan duruşmanın ilk oturumunda 3 ay hapis cezası aldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Çabuk hakkında Türkiye'nin Gürcistan'a sunduğu dilekçede, FETÖ'nün talimatıyla Gürcistan'daki Demirel Koleji'nin hisselerini satmak veya saklamaktan arandığı belirtilerek, "Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, Mustafa Emre Çabuk terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Çabuk'un Türkiye'ye iade edilmesi için işlemler başlatıldığı kaydedildi.

Çabuk, Türkiye ve Gürcistan arasındaki uluslararası anlaşma gereği, Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.