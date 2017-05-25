İngiltere ile ABD arasında fotoğraf krizi

Reuters'ın haberine göre, fotoğrafların ABD'li yetkililerce sızdırılması nedeniyle kızgın olan İngilitere yönetimi bu konuda ABD ilgili bilgi paylamını kesti.

İngiltere terörle mücadele birimi yetkilileri, Manchester saldırısına ilişkin fotoğrafların sızdırılmasının soruşturmayı baltaladığını ve kurbanların, görgü tanıklarının güvenini sarstığını söyledi. Fotoğraflar New York Times gazetesinde yayımlandı, daha sonra İngiltere basınında da paylaşıldı. İngiliz hükümeti yetkilisi "Çok öfkeliyiz. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, fotoğrafların basına sızmasıyla ilgili kaygılarını ABD büyükelçisine ilettiklerini söyledi. İki ülke arasında Manchester saldırganıyla ilgili istihbarat sızdırılmasıyla ilgili kaygılar daha önce de dile getirilmişti. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, ABD'nin intihar bombacısı Salman Abedi'nin kimliğini, soruşturma sürerken ifşa etmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Manchester'da hayatını kaybedenleri anmak için olay yerine çiçekler bırakılıyor. Rudd, Washington'a "Bir daha olmasın" uyarısında bulunmuştu. Ama bu uyarıya rağmen New York Times gazetesi, Manchester'daki saldırıda olay yerinden çekilen fotoğrafları yayımladı. Gazete fotoğrafları İngiliz yetkililerden aldığını yazdı.

Fotoğraflarda parçalanmış bir sırt çantası, şarapnel parçaları ve 'fünye olabileceği' belirtilen bir cihaz görülüyor.

'RAHATSIZ EDİCİ'

New York Times'ın haberinde olay yerindeki kanıtların 'güçlü, tahrip gücü yüksek bir bomba ve dikkatli, düzenli sarılmış şarapnellere işaret ettiği' belirtiliyor.İngiliz hükümeti yetkilisi "ABD sisteminden sızan fotoğraflar kurbanlar, aileleri ve halk için ıstırap verici olacak. Devam eden bir soruşturmaya İngiltere polisi ve güvenlik güçleri önderlik etmelidir" dedi.

Genel seçim kampanyasından önce, İngiltere Parlamentosunun İçişleri Bakanlığı Komitesi başkanlığı yapan muhalif İşçi Partisi'nden Yvette Cooper, Twitter hesabından "Soruşturma devam ederken ABD'nin İngiltere'nin verdiği istihbaratı paylaşmasından çok rahatsızım. Kamu güvenliği tehlikede. Neler oluyor?" mesajı paylaştı.