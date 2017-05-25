NATO'dan flaş DEAŞ açıklaması

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında, ana gündem maddelerinin, uluslararası terörle mücadelede NATO'nun katkısı ve savunma harcamalarının arttırılması bağlamında yük paylaşımı olduğunu söyledi.

Liderler toplantısında NATO'nun uluslararası terörle mücadeleye ilişkin faaliyetlerini düzenleyen bir eylem planını onaylayacaklarına dikkati çeken Stoltenberg, yerel güçlerin eğitilmesinin terörle mücadele bağlamında en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, toplantıda NATO'nun terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona üyeliğinin oylanacağını belirterek, "28 NATO müttefiki de DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona üye. NATO'nun üye olması durumunda terörle mücadeleye ilişkin kararlılığı hakkında güçlü bir mesaj verilecek ve koalisyon içindeki koordinasyon geliştirilecektir." ifadelerini kullandı.

NATO'DA TERÖR İSTİHBARAT BİRİMİ

NATO karargahında özellikle yabancı terörist savaşçılara ilişkin istihbarat paylaşımını geliştirecek bir terör istihbarat biriminin kurulacağına işaret eden Stoltenberg, aynı zamanda NATO'nun terörle mücadele faaliyetlerini düzenleyecek bir koordinatörün atanacağını söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun "muharip olmayan" operasyonlarla terörle mücadeleye katkıda bulunacağını, bu çerçevede yerel güçlerin eğitimi ile halihazırda DEAŞ ile mücadelede kullanılan erken uyarı sisteminin (AWACS) kapsamının genişletileceğini ifade etti.

YÜK PAYLAŞIMI GÜNDEMDE

Toplantıda ele alınacak bir diğer konunun da yük paylaşımı olduğunu anlatan Stoltenberg, müttefiklerin savunma harcamaları taahhütlerini yerine getirmelerine ilişkin ülkeler tarafından yıllık milli planların geliştirilmesi konusunda karara varacaklarını kaydetti.

Stoltenberg, savunma harcaması konusunda son dönmede ittifak üyelerinin ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, "Adil yük paylaşımı sadece para harcama değil, aynı zamanda NATO misyon, operasyon ve angajmanlarına anlamlı katkıda bulunmayla ilgilidir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan toplantıda, NATO'nun Brüksel'deki yeni karargahının Belçika'dan ittifaka devri gerçekleştirilecek.

TOPLANTIYA ERDOĞAN DA KATILACAK



Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Erdoğan, Brüksel'deki ikili görüşmeleri çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de bir araya gelecek.