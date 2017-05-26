Avrupa’da güvenlik alarmı

İngiltere'nin Manchester kentinde pazartesi gecesi bir konser sonrasında düzenlenen ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi. Avrupa genelinde olağanüstü hali aratmayan güvenlik önlemleri alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşlarını uyardı. Alınan önlemler şöyle:Güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye olan 'kritik'e çekildi.Sokaklara konuşlandırılan asker sayısı 5 bine yükseltildi.Silahlı askerler kilit önemdeki noktalarda göreve başladı.Birçok etkinlik iptal edildi.İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez askerler Londra sokaklarında bu düzeyde görünürlük kazandı.İkinci derece alarm verildi.Konser gibi etkinliklerin yapılacağı alanlarda çıkışlarda da güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.Norveç, Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya, İtalya ve Macaristan'da ikinci seviyede alarm verildi.Berlin'de operasyonlar arttı. Düzenlenen operasyonlarda aşırıcı gruplarla bağlantısı olduğu düşünülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silah yapımında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.Olağanüstü hal 6'ncı kez uzatıldı.Başbakan Edouard Philippe yeni terör tehdidi karşısında etkinliklerin iptal edilmeyeceğini ancak koruma tedbirlerinin güçlendirileceğini açıkladı.Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard İngiltere ile istihbarat paylaşımını artıracaklarını açıkladı.İçişleri Bakanı Marco Minniti yüksek seviyede alarm ilan ettikleri söyledi.Kalabalık ve turistik bölgelerdeki güvenlik tedbirleri yeniden gözden geçirildi ve personel sayısının artırılmasına karar verildi.Ülke çapında düzenlenecek toplu etkinlikler için güvenlik danışmanları atandı.Avusturya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda ve İsviçre'de ise ülke çapında değil hükümet düzeyinde önlemler alındı.