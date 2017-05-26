Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!

Orly Havalimanının boşaltıldığı iddiası Türk yolcuların twitter hesabından paylaşıldı. Bir Türk yolcu, Twitter hesabından "Paris Orly Sud havaalanındayız. Asker ve polis havaalanını boşalttırdı. İhbar var sanırım" diye yazdı.

Paris ve Avrupa genelinde son dönemde artan terör saldırıları, havalimanları ve toplu alanlarda paniğe sebep oluyor. Fransa'da OHAL çerçevesinde alınan güvenlik önlemleri günlük hayatın bir parçası haline geldi. Hemen hemen her gün metro ve havalimanlarında benzer güvenlik uygulamaları gerçekleştiriliyor.