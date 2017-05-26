Avustralya'da ilk kılındı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017 17:37 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 17:38
Avustralya'da ilk teravih kılındı

Avustralya'da yarım milyondan fazla Müslüman, ayının ilk namazını kılmak için camileri doldurdu.

ayının ilk namazı, Avustralya genelinde yüzbinlerce Müslümanın katılımıyla 200'den fazla cami ve mescidin yanı sıra geçici olarak kiralanan mekanlarda kılındı.

Melbourne'de Meadow Heights Camisi'nde Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Avustralyalı Müslüman, önce ramazan konulu vaazı dinledi, ardından yatsı namazı ve ilk teravih namazını eda etti.

DÜNYAYA 'BARIŞ' DİLEDİ

Camiyi dolduran Müslümanlara vaaz veren ve ilk teravih namazını kıldıran Avustralya Toplumu Milli Görüş İrşat Başkanı Ramazan Ötkün yaptığı açıklamada, vatandaşların aileleriyle camiyi doldurmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayının dünyada zulmün sona ermesine vesile olması temennisinde bulunan Ötkün, "Bu ramazanı şerifin kendi aramızda kardeşliğe vesile olmasını, birlik berberlik getirmesini, dünya üzerindeki zulmün savaşların sona ermesini, insanlığın İslam'ın kendi isminde de olduğu gibi içinde yaşamasını Cenabı Allah'tan canı gönülden niyaz ediyorum." diye konuştu.

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Avustralya'da ilk teravih kılındı
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