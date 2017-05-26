ile arasında ipler gerildi

Giriş Tarihi: 26.5.2017 22:27 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 22:45
Çin ile ABD arasında ipler gerildi

'li yetkililer, iki nın gözlem uçuşu yapan ABD uçağına önleme uyguladığını açıkladı.

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Çin ile ABD arasında ipler gerildi
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