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Dünya Haberleri
Çin ile ABD arasında ipler gerildi
Çin
ile
ABD
arasında ipler gerildi
Giriş Tarihi: 26.5.2017
22:27
Güncelleme Tarihi: 26.5.2017
22:45
ABD
'li yetkililer, iki
Çin
savaş uçağı
nın gözlem uçuşu yapan ABD uçağına önleme uyguladığını açıkladı.
Ayrıntılar Geliyor...
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