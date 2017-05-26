Donald Trump: Almanlar kötü, çok kötü

Spiegel dergisinin haberinde, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Trump'ın Almanya'nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayet ederek, "Almanlar kötü, çok kötü" sözlerini sarf ettiği iddia edildi.

Derginin toplantıya katılanlara dayandırdığı haberinde Trump'ın ayrıca, "Onların ABD'de sattığı milyonlarca araçlara bakınız. Dehşet verici. Bunu durduracağız." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Trump'ın bu sözlerine karşı çıkan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ise serbest ticaretin herkese yarar sağladığını söylediği belirtildi.

Trump'ın önce Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldiği, yaklaşık 45 dakika sonra toplantıya Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de aralarında bulunduğu diğer ilgili kişilerin katıldığı kaydedildi.