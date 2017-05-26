Etiyopyalı Müslümanların ramazan hazırlığı

Alışveriş için başkent Addis Ababa'daki Kera Pazarı'na gelen Etiyopyalılar tahılın yanı sıra sebze ve meyveleri de tercih ediyor.

Kera Pazarı'ndaki satıcılardan Cafer Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda tüketicilerin en fazla tahıl ürünlerini satın aldıklarını belirterek, fiyatların henüz artmadığını ve bereketli bir ay geçirmek istediklerini söyledi.





Yasin, "Temiz ve kaliteli ürün satmaya çalışıyorum. Fiyatlar sebebiyle de müşterim bol. Ramazan ayının huzur içinde geçmesini umuyorum." diye konuştu.

Pazardaki satıcılardan Lila Miftah da ramazanda en fazla buğday, arpa, darı ve pirinç sattıklarını ifade ederek, "Fiyatlarda hiçbir değişiklik yapmadık. Ay boyunca da pazarda hareketlilik bekliyoruz." dedi.





Pazarda Etiyopya'ya özgü "bula" adı verilen ve undan yapılan lapayı satarak geçimini sürdüren Mosho Hüseyin ise ramazan ayında satışlara devam ettiğini, "bula"nın enerji veren bir yiyecek olmasından dolayı bu ayda da rağbet gördüğünü anlattı.

Etiyopyalı Müslümanlar iftarını, ülkede Müslümanlara ve bu aya özgü çorbalarla açıyor. İlk teravih namazının bu akşam kılınacağı Etiyopya'da Müslümanlar ilk sahura da bu gece kalkacak.