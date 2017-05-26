G7 zirvesi İtalya’da başlıyor

G7 liderleri, bugünkü ilk iki oturumda dış politika ve güvenlik meselelerini ele alacak. İngiltere'nin Manchester kentinde hafta başında yaşanan terör saldırısı bağlamında DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele ve diğer güvenlik konuları görüşülecek.

Kuzey Kore'nin son dönemde artan balistik füze denemeleri, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, sığınmacı krizi, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetlerinin de zirvede ele alınması bekleniyor.

Liderler, ilk günün son oturumunda, dünya ekonomisi ve sürdürülebilir büyüme konularını değerlendirecek.

Zirvenin ilk günü, dünyaca ünlü La Scala Filarmoni Orkestrası'nın antik amfi tiyatrodaki konseriyle sona erecek.

Konserin ardından G7 liderleri, ev sahibi İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın onurlarına vereceği akşam yemeğine katılacak.

Liderler, çalışmalarını yarınki son gün oturumlarıyla tamamlayacak.

BÖLGEDE KUŞ UÇURTULMUYOR

G7 liderlerinin aile fotoğrafı ve ilk gün oturumlarının yapılacağı Taormina'da kent merkezi tamamen kapatıldı. Kentte her sokak ve köşe başını bir asker ve bir polis tutuyor.

Alınan yoğun güvenlik önlemleri dolayısıyla gazeteciler yanı sıra Taormina'da yaşayanlar ve çalışanlar da iki aramadan geçirilerek şehir merkezine alınıyor.