G7 zirvesi ’da başlıyor

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Giriş Tarihi: 26.5.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 13:57
G7 zirvesi İtalya’da başlıyor

’da güvenlik ve terör konularının ele alınacağı 2 gün sürecek G7 Zirvesi bugün başlıyor.

'nın Taormina Adası'ndaki Taormina'da başlayacak G7 Zirvesi'ne , Başbakanı , Kanada Başbakanı , Cumhurbaşkanı , İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Başbakanı Shinzo Abe, Başbakanı katıldı. Zirvede Avrupa Birliği'ni, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker temsil ediyor. Açılış töreninin ardından liderler G7 aile fotoğrafı çektirdi.



GÜNDEM, TERÖR VE GÜVENLİK

G7 liderleri, bugünkü ilk iki oturumda dış politika ve güvenlik meselelerini ele alacak. İngiltere'nin Manchester kentinde hafta başında yaşanan terör saldırısı bağlamında başta olmak üzere terörle mücadele ve diğer güvenlik konuları görüşülecek.

Kuzey Kore'nin son dönemde artan balistik füze denemeleri, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, sığınmacı krizi, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetlerinin de zirvede ele alınması bekleniyor.

Liderler, ilk günün son oturumunda, dünya ekonomisi ve sürdürülebilir büyüme konularını değerlendirecek.

Zirvenin ilk günü, dünyaca ünlü La Scala Filarmoni Orkestrası'nın antik amfi tiyatrodaki konseriyle sona erecek.

Konserin ardından G7 liderleri, ev sahibi İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın onurlarına vereceği akşam yemeğine katılacak.

Liderler, çalışmalarını yarınki son gün oturumlarıyla tamamlayacak.

BÖLGEDE KUŞ UÇURTULMUYOR

G7 liderlerinin aile fotoğrafı ve ilk gün oturumlarının yapılacağı Taormina'da kent merkezi tamamen kapatıldı. Kentte her sokak ve köşe başını bir asker ve bir polis tutuyor.

Alınan yoğun güvenlik önlemleri dolayısıyla gazeteciler yanı sıra Taormina'da yaşayanlar ve çalışanlar da iki aramadan geçirilerek şehir merkezine alınıyor.

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G7 zirvesi İtalya’da başlıyor
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