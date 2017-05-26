Hollandalılar başörtülü polis üniformasına olumlu yaklaşıyor

Amsterdam İl Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg'in, Hollanda'da yerel bir gazeteye verdiği röportajda emniyet teşkilatına farklı etnik kökenlerden kişilerin istihdam edilmesini sağlamak için başörtünün polis üniformasının bir parçası olması hususunu görüşebileceklerini söylemesi üzerine konu ülkenin gündeminde geniş yankı buldu.

Amsterdam Büyükşehir Belediyesi İşçi Partisi (PVDA) Grup Başkanı Marjolein Moorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Açık görüşlü bir toplumda böyle bir tartışmanın yapılmasını faydalı buluyorum." dedi.

Emniyet teşkilatının tarafsızlığının daima teminat altında olması gerektiğini vurgulayan Moorman, "Hep birlikte tarafsızlığın ne anlama geldiği üzerinde düşünmeliyiz. Tarafsızlıkta görünüş mü önemli yoksa uygulanış mı? Bana göre tarafsızlığın uygulanışı daha büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Moorman, emniyet teşkilatının yasalara uygun şekilde hareket etmesinin temsil gücüne katkıda bulunacağını dile getirerek, "Hollanda anayasasına göre emniyet teşkilatı herkese eşit davranmalıdır. Aynı şekilde tüm polis ekiplerinin de herkese eşit muamele göstermesi gerekiyor. Çeşitliliğin emniyet teşkilatına faydalı olacağı gibi demokratik bir anayasada bu son derece önemli bir konudur." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan öğrenci Rohan Havelaar da "Artık başörtüsü Hollanda'ya ait bir şey. Bu zamanda insanların kendi istediği gibi yaşaması ve inanç değerlerinin olması gayet normal. Onun için başörtüsünün polis üniformasının bir parçası olması düşüncesine olumlu bakıyorum. Bunun özellikle başkent Amsterdam'da uygulanması diğer şehirlere de örnek olacaktır." dedi.

Avrupa'da, polis teşkilatında başörtüsü ile çalışmak Birleşik Krallık, İsveç, İspanya, Norveç, Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinde serbest.