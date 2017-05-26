İdlib'deki tarım arazilerinde "çekirge istilası"

İdlib kırsalının güneyinde bulunan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı ziraat müdürlüklerinin yeterli imkana sahip olmayışı, devam eden hava saldırıları ve askeri operasyonlar nedeniyle çekirge istilalarına karşı gerekli önlemler vaktinde alınamıyor.

Çekirgelerin en yoğun görüldüğü bölgeler ise Cebel Şehşebu ve Cebel ez-Zaviye. Coğrafi yapısı nedeniyle diğer bölgelere oranla buradaki çekirge sayısı çok daha fazla. Söz konusu durum ise 6 bin kilometre karelik tarım alanı ve buradaki mahsuller için ciddi tehlike oluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Özgür Tarım Bürosu Müdürü Halid el-Hasan, Cebel Şehşebu'daki çiftçilerin yaptığı çağrıların ardından çekirgelere karşı harekete geçtiklerini söyledi.

Görevlendirdikleri ekiplerin tarım arazilerinde ilaçlama yaptığını, bazı çiftçilere arazileri uzak olduğu için doğrudan ilaçların teslim edildiğini aktaran Hasan, devam eden hava saldırıları ve zor güvenlik durumu nedeniyle bu yıl çekirgeyle mücadele kampanyasını geç başlattıklarını ve yüksek oranda tarım ürününü kaybettiklerini ifade etti.

ÇÖLLEŞME TEHDİDİ



Hasan, ilaçlama işleminin çekirgelerin yumurtlama döneminden sonra yapıldığını, bu nedenle çiftçilerin çekirge afetinin gelecek yıl da devam etmesi endişeleri taşıdığını belirtti.

Suriyeli çiftçi Halid el-Ahmed de çekirgelerin bu yıl çok fazla olduğunu ve mahsullerin çoğunu yok ettiğini söyledi.

Çekirgelerin yumurtladıklarını ve çoğaldıklarını ifade eden Ahmed, ilaçlama işleminin daha önce yapılması gerektiğini, söz konusu durumun tarım arazileri için tehlike oluşturduğunu ve çölleşme tehdidi ile karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Çiftçi Abdurrahman Kintar ise İdlib kırsalında ve bölgede çekirgelerin artmasının nedeninin, bu böcekleri yiyen leyleklerin savaş sebebiyle göç rotasını değiştirmesi olduğunu kaydetti.