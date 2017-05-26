İlk dijital mezar taşı

Slovenya'nın Maribor kentindeki bir mezarlıkta geçmişten fotoğraflar ve videolar gösteren dünyanın ilk dijital mezar taşı kullanılmaya başlandı. Ekranında merhumun güzel anılarının yer aldığı dijital mezar taşının 3 bin euroya (yaklaşık 12 bin TL) mal olduğu belirtiliyor. İlk bakışta sıradan bir mezar taşını andıran düzenek, sensörlerle aktive oluyor ve dijital içerik oynatılmaya hazır hâle geliyor. Mezar taşına istenen uzunlukta dijital içerik eklenebiliyor. Birileri mezarın etrafında olunca mezardaki kişinin adı, doğum ve ölüm tarihleri ekranda beliriyor.